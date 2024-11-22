Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Для гостей COP29 представлена программа "Музыка без границ" (ФОТО)

Культура Материалы 22 ноября 2024 15:56 (UTC +04:00)
Для гостей COP29 представлена программа "Музыка без границ" (ФОТО)
Фото: Международный центр мугама

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - Хоровое пение играет важную роль в музыкальной культуре. Это одна из древнейших традиций, которая не только не угасла за прошедшие тысячелетия, но и достигла в своём развитии новых вершин.

Международный центр мугама и Хор имени Джахангира Джахангирова (художественный руководитель - заслуженный педагог Тарана Юсифова) в рамках культурных мероприятий в связи с 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) представили концертную программу "Музыка без границ", сообщает Trend Life.

На вечере прозвучали хоровые произведения азербайджанских и мировых композиторов.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Для гостей COP29 представлена программа "Музыка без границ" (ФОТО)
Для гостей COP29 представлена программа "Музыка без границ" (ФОТО)
Для гостей COP29 представлена программа "Музыка без границ" (ФОТО)
Для гостей COP29 представлена программа "Музыка без границ" (ФОТО)
Для гостей COP29 представлена программа "Музыка без границ" (ФОТО)
Для гостей COP29 представлена программа "Музыка без границ" (ФОТО)
Для гостей COP29 представлена программа "Музыка без границ" (ФОТО)
Для гостей COP29 представлена программа "Музыка без границ" (ФОТО)
Для гостей COP29 представлена программа "Музыка без границ" (ФОТО)
Для гостей COP29 представлена программа "Музыка без границ" (ФОТО)
Для гостей COP29 представлена программа "Музыка без границ" (ФОТО)
Для гостей COP29 представлена программа "Музыка без границ" (ФОТО)
Для гостей COP29 представлена программа "Музыка без границ" (ФОТО)
Для гостей COP29 представлена программа "Музыка без границ" (ФОТО)
Для гостей COP29 представлена программа "Музыка без границ" (ФОТО)
Для гостей COP29 представлена программа "Музыка без границ" (ФОТО)
Для гостей COP29 представлена программа "Музыка без границ" (ФОТО)
Для гостей COP29 представлена программа "Музыка без границ" (ФОТО)
Для гостей COP29 представлена программа "Музыка без границ" (ФОТО)
Для гостей COP29 представлена программа "Музыка без границ" (ФОТО)
Для гостей COP29 представлена программа "Музыка без границ" (ФОТО)
Для гостей COP29 представлена программа "Музыка без границ" (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости