Для гостей COP29 представлена программа "Музыка без границ" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Хоровое пение играет важную роль в музыкальной культуре. Это одна из древнейших традиций, которая не только не угасла за прошедшие тысячелетия, но и достигла в своём развитии новых вершин.

Международный центр мугама и Хор имени Джахангира Джахангирова (художественный руководитель - заслуженный педагог Тарана Юсифова) в рамках культурных мероприятий в связи с 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) представили концертную программу "Музыка без границ", сообщает Trend Life.

На вечере прозвучали хоровые произведения азербайджанских и мировых композиторов.

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