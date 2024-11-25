В Баку пройдут вечера органной музыки

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки (Кирха) Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева пройдут вечера органной музыки, сообщает Trend Life.

4 декабря в 19:00 состоится концерт, на котором выступит солистка Нигяр Гахраманова в сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста Фахреддина Керимова. В программе прозвучат: концерт для органа и струнного оркестра Г. Шмидта, концерт для органа и камерного оркестра С. Ибрагимовой, "Баяты-Шираз" Н. Аливердибекова, концерт для органа и струнного оркестра Джона Лауквика.

Нигяр Гахраманова получила высшее образование в четырёх престижных музыкальных консерваториях в период с 2011 по 2023 годы, среди которых Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли, Академия Грига при Университете Бергена, Норвежская музыкальная академия и Королевский музыкальный колледж в Лондоне. Она училась у всемирно известных органистов, таких как Оливье Латри, Фредерик Блан, Софи-Вероник Кошефер-Шоплен, Венсан Дюбуа и Мартин Шмединг.

13 декабря в 19:00 состоится концерт, посвящённый юбилею заслуженного артиста Азербайджана, композитора Арифа Мирзоева. На концерте выступит солист Евгений Авраменко (Россия), органист Кафедрального собора Калининграда.

В программе прозвучат произведения И.С. Баха и А.Мирзоева.

Ариф Мирзоев окончил Московскую государственную консерваторию. Удостоен высоких наград на многих конкурсах, включая Международный конкурс имени И.С. Баха.

Евгений Авраменко окончил Киевскую национальную музыкальную академию. Активно выступает с концертами в Украине и за ее пределами.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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