В Баку состоялась церемония награждения Международного фестиваля мобильных фильмов CINEMO (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" состоялся гала-вечер и церемония награждения Международного фестиваля мобильных фильмов CINEMO, сообщает Trend Life.

II Международный фестиваль мобильных фильмов CINEMO, который прошел под девизом "Fikir çəkmə, telefona çək!", проведен SBRLY при поддержке министерства культуры Азербайджана, Агентства кино Азербайджана и ведущей платформы коротких видеороликов TikTok.

На открытии вечера основатель и руководитель проекта, киноактер Руслан Сабирли отметил, что цель фестиваля - поддержка творческой активности молодежи в Азербайджане, более широкое продвижение кинопроизводства, повышение знаний в области мобильной съемки, выявление талантливых мобилографов и кинематографистов, пропаганда социальных ценностей через широкие возможности мобильного кино и установление творческих связей. На фестиваль поступило около 80 фильмов из 18 стран. Победители были определены по результатам голосования, жюри голосовало раздельно, то есть онлайн, не зная друг друга, что сделало результаты еще более объективными. Было также рассказано о роли мобильных технологий в современном кинематографе, сотрудничестве фестиваля с TikTok, и о совместной специальной номинации Сinemo TikTok.

В состав международного жюри вошли - Эмин Мирабдуллаев (председатель, режиссер, Азербайджан), Онур Шарифи (режиссер, Турция), Тамуна Гурчиани (продюсер, Грузия), Тыныстан Темиржан (режиссер, Кыргызстан). Состав местного жюри - Али-Саттар Гулиев (председатель, режиссер), Наргиз Багирзаде (сценарист), Гасым Наги (актер), Теймур Гамбаров (режиссер). Было продемонстрировано видеообращение турецкого режиссера Онура Шарифи, который не смог принять участие в мероприятии.

Затем состоялась церемония награждения.

Победителями в международной номинации были признаны: "Лучший социальный ролик" – "Храм Богов" (США, реж. Джимини Литли), "Лучший музыкальный клип" - "Судьба" (Колумбия, Уилмер Варгас), "Лучший документальный фильм" – "Долг перед отцом" (Азербайджан, реж. Ниджат Гулам), "Лучший художественный фильм" – "В тренде" (Китай, реж. Сьюнжа Кинг).

Было показано видеообращение представителя TikTok Карины Омурзаковой, которая поприветствовала участников фестиваля, поздравив победителей и продемонстрировав подарок TikTok (микрофон, освещение, звездный проектор, кулер для телефона, наклейки и чемодан для переноски).

Победители в номинации Cinemo TikTok – "Подарок" (реж. Мансура Мамедзаде), "Взросление" (реж. Фируза Мехтиева), “Бруно” (реж. Дилавер Манафов).

Победители в местной номинации: "Лучший социальный ролик" - "Война, которая идет во мне" (реж. Талех Урфансой), "Лучший документальный фильм" – "Я в зеркале" (реж. Айшен Мурсалбекова), "Лучший художественный фильм" - "Взросление" (реж. Фируза Мехтиева).

В церемонии награждения победителей приняли участие народные артисты Тариэль Гасымов и Халида Гулиева, заслуженные артисты Джаваншир Хадыев, Али Гулу и Гасым Наги, режиссеры Эмин Мирабдуллаев, Олег Сафаралиев, Эльвин Абдулла, Теймур Гамбаров и Али-Саттар Гулиев, сценарист Наргиз Багирзаде.

Юморист и актер Эркин Эргин представил stand up show.

Показ фильмов и церемония награждения победителей транслировались в прямом эфире на официальной странице сообщества стримеров TikTok по Центральной Азии и Кавказу https://www.tiktok.com/@tiktoklive_eecca, просмотр составил почти 80 000 зрителей.

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