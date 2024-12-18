Одна история в Гяндже - борьба за свои чувства до конца (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова состоялся показ спектакля Азербайджанского государственного академического музыкального театра под названием "Моя женщина" (Qadınım) по пьесе известного турецкого писателя-драматурга Тунджера Джюдженоглу "Матрешка", сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

Cценическое произведение представлено в жанре музыкальной лирико-психологической мелодрамы. В основе сюжета пьесы лежит борьба двух влюбленных за свои чувства до конца. Действие происходит под турецкую ретро-музыку и видеоряд.

Главные роли исполнили молодые актеры театра - Амрах Дадашев и Гюльтадж Алили, а также заслуженная артистка Нигяр Шахмурадова. В спектакле приняли участие артисты хора театра.

Режиссер-постановщик - Ирада Гезалова, художник-постановщик - Вюсал Рагим, хормейстер - Малахат Гасымова, музыкальное оформление - Амрах Дадашев, пластика - заслуженная артистка Нигяр Шахмурадова, видеоряд - Мурад Гасанов.

Показ спектакля состоялся в рамках организованных министерством культуры Азербайджана в регионах страны гастролей столичных театров с целью активизации культурной жизни регионов, повышения качества досуга населения, особенно молодежи, а также обмена опытом с местными творческими коллективами.

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