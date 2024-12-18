СК Азербайджана объявляет конкурс сценариев полнометражных фильмов "Я – женщина"

БАКУ /Trend Life/ - Союз кинематографистов Азербайджана объявляет конкурс сценариев полнометражных фильмов "Я – женщина", сообщили Trend Life в пресс-службе организации.

СКА считает конкурсы сценариев важным механизмом, развивающим наше кино, повышающим конкуренцию среди авторов и стимулирующим интерес к созданию сценариев. Цель конкурса сценариев - создать в нашем кино яркие кинообразы современных женщин. Стоит отметить, что ранее СКА объявлял конкурс сценариев короткометражных фильмов «Я- женщина» и он был встречен сценаристами с большим интересом. На этот раз Союз кинематографистов Азербайджана объявляет конкурс сценариев полнометражных игровых фильмов «Я - женщина» без каких-либо жанровых и тематических ограничений.

Условия конкурса сценариев таковы:

- главным героем сценария должна быть женщина;

- события в сценарии должны происходить в наше время (1990-2024 гг.);

- жанровых ограничений для сценариев, присылаемых на конкурс, не предусмотрено;

- масштаб сценария, присланного на конкурс, должен предполагать хронометраж будущего фильма продолжительностью в 52 минуты;

- сценарий должен иметь титульный лист, где будут указаны название сценария в центре, имя и фамилия автора, адрес электронной почты в правом нижнем углу, номер телефона для связи;

- сценарии должны быть только в формате художественного фильма (анимационные, документальные фильмы не принимаются);

- сценарии не будут приниматься в сроки после нижеуказанной даты;

- права на сценарий, представленный на конкурс, должны принадлежать автору; сценарий должен быть оригинальным и неэкранизированным;

- на конкурс не принимаются полнометражные сценарии, победившие в каких-либо предыдущих конкурсах;

- для участия в конкурсе отправьте электронную версию сценария полнометражного художественного фильма (шрифт: Courier New, размер: 12) вместе с информацией об авторе (фильмография (при наличии), место рождения, место работы, высшее образование) на адрес электронной почты [email protected] с отметкой в графе «Тема» «Я - женщина», а также текст сценария должен быть представлен ​​в распечатанном виде (2 экземпляра) в офис Союза кинематографистов Азербайджана (проспект Бюльбюля, 30, второй этаж, комната 207). Каждый из авторов-участников конкурса может представить максимум два литературных сценария.

Сценарии должны быть представлены в Союз кинематографистов Азербайджана до 15 апреля 2025 года.

Имена победителей будут объявлены 2 августа 2025 года.

Победители будут награждены дипломами и денежными призами I, II, III места, денежные призы 5000 AZN, 3500 AZN, 2500 AZN).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!