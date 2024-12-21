Cостоялся грандиозный концерт, посвященный Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся грандиозный концерт, посвященный Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году, сообщает Trend Life.

На праздничном вечере выступили Государственная хоровая капелла Азербайджана под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народной артистки Гюльбаджи Имановой, детский хор "Шамс" Государственной детской филармонии Азербайджана под управлением художественного руководителя, заслуженного деятеля искусств Диляры Алиевой, концертмейстеры Эльхан Нифтиев и Шахин Ягубзаде, Юсиф Ализаде (ударные инструменты), Эльдар Исабабаев (бас-гитара), солисты Адиль Бахышлы, Лейла Ибрагимова, Эмин Мамедов, квартет "Гюлябатын", Исмаил Пянахов и Екатерина Исаева, представив яркие музыкальные номера и погружая слушателей в волшебство Нового 2025 года.

В программе прозвучали произведения азербайджанских и европейских композиторов.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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