В Баку открылась выставка ковров периода Сефевидов XVII-XVIII веков (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 24 декабря в Азербайджанском национальном музее ковра открылась выставка "Великолепие азербайджанского ковра. Сокровищница периода Сефевидов", сообщает Trend Life

Директор музея ковра, заслуженный работник культуры Амина Меликова, заместитель министра культура Саадат Юсифова, вице-президент bp Azerbaijan по коммуникациям и международным отношениям Каспийского региона Бахтияр Асланбейли и руководитель Amir Textiles and Rugs LLC Амир Оскоуэ выступили на мероприятии, подчеркнув важность выставки в плане пропаганды азербайджанского исторического культурного наследия.

Художественная часть мероприятия включала народные песни в исполнении Рявана Гачаева и Зейнаб Наджафовой, в сопровождении тариста Нихада Гадирли и каманчиста Тогрула Гасымова. Танцоры Азербайджанского государственного ансамбля танца исполнили "Узундере", "Шалахо" и "Гайтагы".

На выставке представлено 14 ковров и образцов художественной вышивки XVII-XVIII веков из коллекции гражданина США Амира Оскоуэ. Особое место занимают дворцовые ковры, созданные на основе всемирно известных композиций "Афшан", "Годжа" и "Хатаи" ("драконовые").

Период Сефевидов в Азербайджане ознаменовался кроме всего прочего, расширением производства этих элегантных ковров, ковровое искусство переживало расцвет. Увеличились размеры ковров, производимых в Ширване, Карабахе, Баку и Губе. Создаваемые народными мастерами ковры украшались элементами "ислими", "хатаи", "булуд", "аждаха", "симург", "древо жизни" и прочими частично измененными изображениями, используемыми в оформлении тебризских ковров.

В Сефевидских дворцовых мастерских XVI века наряду с коврами создавались также образцы декоративно-прикладного искусства – художественная вышивка. На их основе во многих производственных центрах Азербайджана были созданы красивейшие образцы вышивок.

Азербайджанские ковры неизменно высоко ценились благодаря качеству и художественным особенностям. Обладающие высоким вкусом западные дворяне на протяжении веков коллекционировали азербайджанские ковры, украшали ими дворцы, особняки и религиозные памятники. Образцы азербайджанского декоративно-прикладного искусства, хранящиеся в мировых музеях и частных коллекциях и сегодня пользуются большим вниманием. Учитывая это, посетители выставки могут получить подробную информацию о редких экспонатах посредством сенсорных дисплеев на азербайджанском и английском языках.

Также, на выставке был представлен созданный искуственным интеллектом видеролик о дворцовых коврах, изображенных на тебризских миниатюрах. Видеоролик демонстрирует процесс создания дворцовых ковров XVI-XVII веках периода Сефевидов как гармонию современных технологий и исторического мастерства.

Выставка организована совместно министерством культуры Азербайджана, Азербайджанским национальным музеем ковра, ООО Amir Textiles and Rugs при поддержке Американо-азербайджанской торговой палаты, авиакомпании Silk Way West Airlines, Terra Leone и спонсируется bp Azerbaijan. Выставка продлится до 10 мая 2025 года.

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