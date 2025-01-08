Мечта трёх азербайджанских красавиц - волшебный вечер, завершившийся Ave Maria (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки (Кирха) при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся волшебный вечер под названием "Мечта трёх красавиц", наполненный классической музыкой и поэзией, сообщает Trend Life.

Гармония музыки и поэзии – это особая область человеческой культуры, они словно родившиеся на свет близнецы, соединенные друг с другом невидимой, но неразрывной нитью. Музыка и поэзия оказывают значительное воздействие на человека, способные проникать в душу, сердце и разум, наполняя сильными впечатлениями и вызывая различные эмоции - радость, грусть, вдохновение, умиротворение и т.д, возвращая в прошлое, заставляя задумываться о настоящем и отправляя в будущее. А в исполнении прекрасных женщин все это обретает особую красоту! И в этот вечер их искусство будто пленило зрителей, перенеся в другой мир, полный гармонии.

В концертной программе выступили лауреаты республиканских и международных конкурсов - выпускница Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Гюльсюм Халилова (сопрано), выпускница Московской консерватории имени Петра Чайковского Назханым Дадашова (фортепиано), член Союза писателей Азербайджана, автор многих художественных проектов Ульвия Ахундова (поэтесса). Были представлены произведения азербайджанских, европейских и русских композиторов.

Кульминацией вечера стало исполнение произведения народного артиста СССР и Азербайджана, ректора БМА Фархада Бадалбейли "Ave Maria", посвящённое памяти жертв крушения самолета Баку-Грозный.

Авторами проекта выступили продюсер и режиссёр Aждар Улдуз, а также PR- и маркетинг-менеджер Камилe Рагимли. Фото – Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!