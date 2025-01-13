Новогоднее письмо в Баку с хитом легендарной группы ABBA (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной детской филармонии прошел концерт "Yeni il məktubu" (Новогоднее письмо), сообщает Trend Life.

На традиционном праздничном вечере в филармонии выступили детский хор Şəms, Детский музыкальный театр, вокальный ансамбль Güləbatın, ансамбль народных инструментов Sədəf, солисты различных возрастных групп.

Гостям были представлены различные музыкальные и хореографические представления, театрализованные и креативные композиции со сказочными героями.

Завершился вечер совместным исполнением хита легендарной группы ABBA - Happy New Year.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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