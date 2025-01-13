Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Новогоднее письмо в Баку с хитом легендарной группы ABBA (ФОТО)

Культура Материалы 13 января 2025 17:00 (UTC +04:00)
Новогоднее письмо в Баку с хитом легендарной группы ABBA (ФОТО)
Фото: Азербайджанская государственная детская филармония

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной детской филармонии прошел концерт "Yeni il məktubu" (Новогоднее письмо), сообщает Trend Life.

На традиционном праздничном вечере в филармонии выступили детский хор Şəms, Детский музыкальный театр, вокальный ансамбль Güləbatın, ансамбль народных инструментов Sədəf, солисты различных возрастных групп.

Гостям были представлены различные музыкальные и хореографические представления, театрализованные и креативные композиции со сказочными героями.

Завершился вечер совместным исполнением хита легендарной группы ABBA - Happy New Year.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Новогоднее письмо в Баку с хитом легендарной группы ABBA (ФОТО)
Новогоднее письмо в Баку с хитом легендарной группы ABBA (ФОТО)
Новогоднее письмо в Баку с хитом легендарной группы ABBA (ФОТО)
Новогоднее письмо в Баку с хитом легендарной группы ABBA (ФОТО)
Новогоднее письмо в Баку с хитом легендарной группы ABBA (ФОТО)
Новогоднее письмо в Баку с хитом легендарной группы ABBA (ФОТО)
Новогоднее письмо в Баку с хитом легендарной группы ABBA (ФОТО)
Новогоднее письмо в Баку с хитом легендарной группы ABBA (ФОТО)
Новогоднее письмо в Баку с хитом легендарной группы ABBA (ФОТО)
Новогоднее письмо в Баку с хитом легендарной группы ABBA (ФОТО)
Новогоднее письмо в Баку с хитом легендарной группы ABBA (ФОТО)
Новогоднее письмо в Баку с хитом легендарной группы ABBA (ФОТО)
Новогоднее письмо в Баку с хитом легендарной группы ABBA (ФОТО)
Новогоднее письмо в Баку с хитом легендарной группы ABBA (ФОТО)
Новогоднее письмо в Баку с хитом легендарной группы ABBA (ФОТО)
Новогоднее письмо в Баку с хитом легендарной группы ABBA (ФОТО)
Новогоднее письмо в Баку с хитом легендарной группы ABBA (ФОТО)
Новогоднее письмо в Баку с хитом легендарной группы ABBA (ФОТО)
Новогоднее письмо в Баку с хитом легендарной группы ABBA (ФОТО)
Новогоднее письмо в Баку с хитом легендарной группы ABBA (ФОТО)
Новогоднее письмо в Баку с хитом легендарной группы ABBA (ФОТО)
Новогоднее письмо в Баку с хитом легендарной группы ABBA (ФОТО)
Новогоднее письмо в Баку с хитом легендарной группы ABBA (ФОТО)
Новогоднее письмо в Баку с хитом легендарной группы ABBA (ФОТО)
Новогоднее письмо в Баку с хитом легендарной группы ABBA (ФОТО)
Новогоднее письмо в Баку с хитом легендарной группы ABBA (ФОТО)
Новогоднее письмо в Баку с хитом легендарной группы ABBA (ФОТО)
Новогоднее письмо в Баку с хитом легендарной группы ABBA (ФОТО)
Новогоднее письмо в Баку с хитом легендарной группы ABBA (ФОТО)
Новогоднее письмо в Баку с хитом легендарной группы ABBA (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости