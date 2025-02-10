"Неистовый гасконец" – вечер музыки в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, сообщает Trend Life.

Сначала музыковед, заслуженный деятель искусств, профессор Зюмрюд Дадашзаде ознакомила слушателей с программой концерта.

В сопровождении Государственного симфонического оркестра под руководством дирижёра Эльшада Багирова выступили солисты - заслуженная артистка Фарида Мамедова (сопрано) и Махир Тагизаде (баритон).

В программе прозвучали произведения выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева - сюита из балета "Тропою грома", "Албанская рапсодия", ариозо Роксаны и дуэт "Сирано и Роксана" из мюзикла "Неистовый гасконец".

Фото – Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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