Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

"Неистовый гасконец" – вечер музыки в Баку (ФОТО)

Культура Материалы 10 февраля 2025 15:55 (UTC +04:00)
"Неистовый гасконец" – вечер музыки в Баку (ФОТО)
Фото: Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, сообщает Trend Life.

Сначала музыковед, заслуженный деятель искусств, профессор Зюмрюд Дадашзаде ознакомила слушателей с программой концерта.

В сопровождении Государственного симфонического оркестра под руководством дирижёра Эльшада Багирова выступили солисты - заслуженная артистка Фарида Мамедова (сопрано) и Махир Тагизаде (баритон).

В программе прозвучали произведения выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева - сюита из балета "Тропою грома", "Албанская рапсодия", ариозо Роксаны и дуэт "Сирано и Роксана" из мюзикла "Неистовый гасконец".

Фото – Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

"Неистовый гасконец" – вечер музыки в Баку (ФОТО)
"Неистовый гасконец" – вечер музыки в Баку (ФОТО)
"Неистовый гасконец" – вечер музыки в Баку (ФОТО)
"Неистовый гасконец" – вечер музыки в Баку (ФОТО)
"Неистовый гасконец" – вечер музыки в Баку (ФОТО)
"Неистовый гасконец" – вечер музыки в Баку (ФОТО)
"Неистовый гасконец" – вечер музыки в Баку (ФОТО)
"Неистовый гасконец" – вечер музыки в Баку (ФОТО)
"Неистовый гасконец" – вечер музыки в Баку (ФОТО)
"Неистовый гасконец" – вечер музыки в Баку (ФОТО)
"Неистовый гасконец" – вечер музыки в Баку (ФОТО)
"Неистовый гасконец" – вечер музыки в Баку (ФОТО)
"Неистовый гасконец" – вечер музыки в Баку (ФОТО)
"Неистовый гасконец" – вечер музыки в Баку (ФОТО)
"Неистовый гасконец" – вечер музыки в Баку (ФОТО)
"Неистовый гасконец" – вечер музыки в Баку (ФОТО)
"Неистовый гасконец" – вечер музыки в Баку (ФОТО)
"Неистовый гасконец" – вечер музыки в Баку (ФОТО)
"Неистовый гасконец" – вечер музыки в Баку (ФОТО)
"Неистовый гасконец" – вечер музыки в Баку (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости