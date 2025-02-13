Зимний киновечер в Баку с "Женщиной в золотом" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре отеля Landmark Hotel состоялись показ и обсуждение фильма "Женщина в золотом" в рамках проекта АртВерг, организованного Arts Council Azerbaijan и The Landmark Hotel, сообщает Trend Life.

На открытии вечера куратор проекта Ислам Мамедов отметил, что АртВерг посвящен искусству, связанному с живописью, музыкой, скульптурой, архитектурой и другими направлениями культуры. Каждая кинолента, представленная в программе, раскрывает мир искусства, знакомит зрителей с великими мастерами и их произведениями. Показы являются бесплатными, но участие возможно только по предварительной регистрации. Проект АртВерг создан для того, чтобы приблизить зрителей к искусству через кинематограф, познакомить с биографиями художников, музыкантов, скульпторов и архитекторов, а также вдохновить на творческое самовыражение. После каждого показа зрители принимают участие в дискуссиях, где обсуждаются художественные приемы, исторический контекст и влияние искусства на общество.

"Женщина в золотом" - историческая драма режиссера Саймона Кертиса по сценарию Давида Томсона. Фильм основан на реальных событиях жизни Марии Альтман, пожилой еврейской беженки, проживающей в Лос-Анджелесе, семья которой пострадала во время Холокоста. Она вместе с начинающим адвокатом Рэнди Шенбергом воевала с правительством Австрии на протяжении около десяти лет, чтобы вернуть картину Густава Климта, на которой изображена её тётя, известную как "Портрет Адели Блох-Бауэр I", или "Женщина в золотом". Картина и многое другое имущество были украдены австрийскими нацистами в Вене в преддверии Второй мировой войны. Возвращение картины "Женщина в золотом" становится символом борьбы за справедливость и сохранение культурного наследия.

После показа состоялось живое обсуждение фильма, во время которого гости поделились своими впечатлениями, осмыслили роль искусства в исторической памяти и обсудили судьбу произведений, оказавшихся в центре политических и социальных конфликтов.

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