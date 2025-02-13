В Филармонии состоялся концерт, посвященный юбилею Полада Бюльбюльоглу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии состоялся концерт, посвященный 80-летию легендарного певца, композитора и актера, дипломата и общественного деятеля, лауреата Государственных премий, орденов и почетных званий Азербайджана, России, Грузии, Молдовы, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана, председателя комитета по культуре Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, народного артиста Полада Бюльбюльоглу, сообщает Trend Life.

На мероприятии, помимо самого юбиляра, присутствовали заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Адалят Велиев, министр культуры Адиль Керимли, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист СССР и Азербайджана Фархад Бадалбейли и другие.

В сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижера Муртузы Бюльбюля (сын Полада Бюльбюльоглу) выступили народный артист Самир Джафаров (тенор), заслуженный артист Рамиль Гасымов (тенор) и всемирно известный музыкант из Великобритании, скрипач Дмитрий Ситковецкий.

В концертной программе прозвучали азербайджанские народные песни “Bəri bax”, “Qara tellər”, “Xumar oldum”, “Noleydi” (в симфонической обработке Полада Бюльбюльоглу), композиции Полада Бюльбюльоглу “Konsert valsı” и “Rapsodiya”, сюиты из балета "Любовь и смерть" (“Meydanda bayram", “Ölüm dairəsi”, “Yaralı əsgərin gəlişi”, “Qara Məlikin faciəsi”, “Final”), симфонические танцы (“Qızların rəqsi”, “Şərq rəqsi”, “Yallı”), Концерт для скрипки и симфонического оркестра (“Agitato”, “Allegro”, “Lento”, “Vivo”), встреченные овациями зрителей.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!