В Баку на вечере "Xəmsə" состоялась презентация пяти художественных фильмов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре Azerbaijan CineMastercard прошел вечер "Xəmsə" короткометражных художественных фильмов, организованный Союзом кинематографистов Азербайджана, сообщает Trend Life.

Короткометражное кино - недооцененный сегмент кинематографа, настоящий вид искусства, который способен за небольшой отрезок удивить даже искушенного зрителя. Зачастую короткометражки являются не только визуальными шедеврами, но сильны и в сюжетном плане, демонстрирующие все замыслы автора за 15-20 минут. Важной тенденцией в современном кинематографе стал тот факт, что молодые режиссеры не боятся уйти в жанровое кино и умеют с ними профессионально работать.

На вечере было представлено сразу пять работ молодых кинематографистов – Теймура Гамбарова "Quxuroba" (Гухуроба), Рустама Бабазаде "Son payız" ("Последняя осень"), Орхана Агазаде "Oturacaqlar" ("Стулья"), Руслана Агазаде "Balaca" ("Малыш") и Даниэля Гулиева "Bic" ("Хитрый"). Творческие коллективы картин рассказали о работе над фильмами, снятыми в различных жанрах, ответили на вопросы зрителей. Отметим, что фильмы были ранее удостоены премий в различных номинациях на республиканских и международных кинофестивалях.

История короткомежражного фильма начинается одновременно с историей всего кинематографа, ведь технологии первых лет не позволяли снимать длинные фильмы. С развитием техники короткометражки уступали дорогу полноформатному кино. Долгое время считалось, что короткометражное кино - продукт фестивальный или студенческой самодеятельности, но с развитием технологий и появлением социальных сетей, позволило молодым талантам создавать фильмы без огромных бюджетов. Короткометражка давно перестала быть несерьезным жанром. Их снимают даже признанные режиссеры. На премии "Оскар" короткометражному фильму выделены аж 3 номинации, а фестивали проводятся по всему миру, собирая массы зрителей.

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