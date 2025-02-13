Эпатажная комедия в Баку - потеряв жену, начинает искать ее в других женщинах (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В постановке руководителя Актерской лаборатории Союза театральных деятелей Азербайджана Мухаммеда Вердиева состоялась премьера спектакля "Kişi və qadın" (Мужчина и женщина), который поставлен по одноименной пьесе писателя, драматурга, заслуженного деятеля искусств Али Амирли, сообщает Trend Life.

По сюжету, потеряв жену Эмму, Джамиль начинает искать ее в других женщинах. И эти поиски ставят героя лицом к лицу с забавными, непонятными ситуациями…Эпатажная комедия в двух частях рассказывает об отношениях мужчины и женщины, живущих в современную эпоху, о комических, но и сюрреалистических ситуациях, возникающих на фоне внутрисемейных противоречий...

Роли в спектакле исполнили Раббила Алекперзаде, Вугар Мамедалиев и Эльчин Мурадов. Композитор - Гюльнар Алфигызы.

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