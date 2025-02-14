В Баку прошел концерт по случаю 90-летия со дня рождения выдающегося композитора Адиля Бабирова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном музее музыкальной культуры прошел вечер, посвященный 90-летию со дня рождения выдающегося композитора, заслуженного деятеля искусств Адиля Бабирова, сообщает Trend Life.

Гостям была представлена концертная программа в исполнении Ансамбля старинных музыкальных инструментов под руководством народного артиста Муниса Шарифова, Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под руководством народного артиста Теймура Гёйчаева, народного артиста Тейюба Асланова, заслуженных артистов Нурии Гусейновой, Давуда Абдуллаева (тар), а также Аббаса Абдуллазаде и Мехрибан Керимовой (фортепиано), Медины Селимовой (вокал), Айтен Мамедовой (кяманча), Руфата Амиралиева (скрипка).

Выступившие директор музея, заслуженный работник культуры Алла Байрамова, заведующая отделом музея Ханым Абдинова, директор Музыкального колледжа имени Асафа Зейналлы Назим Кязымов, заслуженный деятель искусств, композитор Мамедага Умудов, композитор и музыкальный исследователь Шахин Караев рассказали о большом вкладе Адиля Бабирова в развитие и обогащение национальной культуры. Все выступления сопровождались слайд-шоу и видеоматериалами.

Адиль Бабиров (15.02.1934, Баку – 26.09. 2021, Торонто, Канада) – выпускник Музыкального техникума имени Асафа Зейналлы, Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибекова (класс великого композитора Гара Гараева).

Еще в студенческие годы Адиль Бабиров написал прелюдии, вариации для фортепиано, сонату для скрипки, пьесы, романсы и песни для виолончели и фортепиано. Параллельно с учебой работал звукорежиссером на Азербайджанском государственном телевидении и радио, а позже главным редактором музыкальных программ. Впоследствии преподавал на музыкальной кафедре Азербайджанского государственного педагогического института.

Среди известных классических произведений "Mən anayam", "İlk addımlar", "Yollar", "Xoşbəxt olsunlar", "Konsert pyesi", "Kamera orkestri üçün 5 pyes", "Balet süitası", "İnsan", "İz qalır" и т.д., мюзикл "Yer tutanlar". Автор ряда книг по фортепианному искусству и музыкальному фольклору, музыки к более двадцати фильмам, спектаклям и телеспектаклям. Сотрудничал с такими именитыми поэтами, как Фикрет Годжа, Самед Вургун, Бахтияр Вахабзаде, Юсиф Гасанбек, Вагиф Самедоглу и т.д. Его композиции исполняли такие известные артисты, как Шовкет Алекперова, Огтай Агаев, Яшар Сафаров, Ялчин Рзазаде, Эльмира Рагимова, Акиф Исламзаде, Мобил Ахмедов и другие.

В завершение дочь Адиля Бабирова Айтен Бабирова в своем видеообращении из Канады выразила благодарность организаторам вечера и участникам мероприятия.

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