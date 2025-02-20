Асиф, Васиф, Агасиф… Повзрослевшие дети 42 года спустя – интересные воспоминания (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" прошел ретроспективный показ любимого детского фильма "Асиф, Васиф, Агасиф", который был снят в 1983 году известным режиссером, заслуженным деятелем искусств Расимом Исмайловым (1936-2004), и посвящен 80-летию директора фильма Арифа Сафарова, сообщает Trend Life.

На вечере было рассказано о славном жизненном пути Арифа Сафарова, трудовая деятельность которого началась с 1969 года на киностудии "Азербайджанфильм". За эти годы он работал со многими именитыми режиссерами и актерами. Среди фильмов - "Qayınana", "İstintaq", "Qəribə adam", "Qızıl uçurum", "Bağlı qapı", "Asif, Vasif, Ağasif", "Musiqi müəllimi", "Pəncərə", "Etiraf", "Ağ atlı oğlan", "Özgə vaxt", "Dolu" и другие. В свое время был удостоен звания "Отличник кинематографии СССР".

В мероприятии принял участие творческий состав картины – директор фильма, заслуженный работник культуры Ариф Сафаров, автор сценария – заслуженный журналист Надежда Исмайлова (вдова Расима Исмайлова), ассистент режиссера Надир Азмамедов, актеры, которые играли детей - Эмиль Панахов (Асиф), Хокума Джалилова (Агасиф), народные артисты Шукюфа Юсупова (мама) и Халида Гасымова (воспитательница), заслуженная артистка Нахида Оруджева, которые поделились воспоминаниями о работе над фильмом. К сожалению, исполнитель роли Васифа – Рамин Асланов не смог принять участие в мероприятии.

Фильм повествует о молодой семье, в которой три сына - Асиф, Васиф, Агасиф, и о заботе, стараниях этой семьи, чтобы правильно воспитать детей. Отец большую часть своего времени проводит на работе и поэтому воспитание детей взяла на себя мать, которая против того, чтобы они ходили в детский сад. Ведь они загружены: у них и плаванье, и английский язык, и акробатика, и музыка. Редкие возражения бабушки только становятся причиной скандалов. А приезд отца становится для детей настоящим праздником. Однажды во время прогулки папы с детьми один из братьев - Васиф - присоединился к играющим детям в детском саду. После долгих поисков родители находят сына, которому было так весело со своими новыми друзьями. В результате мама и папа решают отдать всех сыновей в детский сад.

По-разному сложилась судьба главных героев этого фильма, которые больше не снимались в фильмах. Эмиль Панахов поступил в хореографическую школу, был руководителем танцевального ансамбля "Бута", который добился успехов на международной арене, также работал за рубежом и преподавал в Центральной школе искусств Гара Гараева. Ныне является старшим пастором Vineyard Azerbaijan. Хокума Джалилова связала свою судьбу с нефтяной сферой, а Рамин Асланов – с бизнесом.

Интересные моменты со съемок фильма "Асиф, Васиф, Агасиф" - по материалам "Дневников памяти Расима Исмайлова"

На кастинг фильма родители привели более 500 малышей. Для фотопроб были выбраны 50, для кинопроб – 12, на главные роли утвердили троих... Но в фильме были и другие детские роли…

Атмосфера фильма "Асиф, Васиф, Агасиф" – это был праздник, цирковое представление с опасными трюками, это хождение по канату над пропастью во ржи. Чуть правее, чуть левее – и все летит в тартарары. Все время надо быть начеку, что-то додумывать, переделывать, переснимать. Поэтому ты в постоянной готовности к импровизации.

Нана-банана вышла на съемочную площадку без единого зуба, что придавало особую прелесть образу. Пока шли съемки, зубы выросли. Пришлось заменить героиню.

Кима (ред. - так называли тогда Хокуму Джалилову) на первых пробах почти не говорила, так, отдельные несложные слова. И мы сократили ее реплики. В середине съемок будто открылись шлюзы. Однажды после очередного, сложного кадра она вдруг сказала фразу, правда, опустив "р", "л" и "с": "Дядя Расим, я хорошо сделала?" Видимо, запомнила чьи-то слова. Общаться с ней стало сплошным удовольствием. "Кима, ты куда торопишься?" "В авиньён" (павильон). "Кима, ты свободна, можешь пойти к маме". "А петисия?" (репетиция). Пришлось возвращать ей текст. Помню совершенно очаровательный диалог, который впоследствии, как говорится, "пошел в народ". Родители не верят, что Агасиф видел, куда ушел его брат. "Да, он ничего не видел". "Видель, видель, видель", - закричала малышка. "Ну, и куда он пошел?" "Не сказю". А что она делала с репликами: "Буратино –живописец" и "Жук женится" – это описать невозможно, группа буквально "держалась за животы".

Двух братьев – Асифа и Васифа - играли Эмиль и Рамин, Кима играла самого младшего – Агасифа. Как-то ребята прибежали потрясенные. Кима объявила, что они девочки. Такое сказать азербайджанцам. "Девочки, они девочки, - твердила Кима. В ее рассуждениях была своя логика: раз она девочка, играет мальчика, значит они тоже девочки. От такого заявления Эмиль расплакался, Рамин вообще убежал из павильона. Пришлось объявлять перерыв в съемке.

Дети – народ эмоциональный. Они надменные, рассеянные, капризные, но, главное, непосредственные. Они реагируют только на постепенное знакомство, на игру, ласковое обращение. Быстрота и натиск тут не подходят. С их психологией спорить бесполезно. Но можно их уговорить, подобрав соответствующие аргументы. И тогда они поверят, что аист улыбается, дождь ворчит, а музыкальный троллейбус развозит бакинцев между остановками "до" и "фа".

"Эмиль, что ты умеешь?" – спросил я при первом нашем знакомстве. Он загадал мне несколько загадок, и очень удивился, что я на них ответил. Я чувствовал, как расту в его глазах, и он исполнил для меня акробатический этюд. Я тоже постоял на руках в позе "свечки". Мы стали друзьями. Он оказался разумным ребенком, не реагировал на камеру, жил своей жизнью. По ходу съемок я даже передал ему часть реплик Васифа, которые никак не мог запомнить Рамин.

Однажды Эмиль пришел на съемку с красивой девочкой: "Дядя Расим, познакомьтесь, это моя невеста". Он был очень серьезен, и мне стоило большого труда тоже остаться серьезным.

"Красивая", - только сказал я. Снимаясь, он поглядывал в сторону девочки, явно хотел произвести впечатление. На следующий день он был какой-то тихий и тусклый. "А где невеста?" – спросил я. "Она уже не невеста. Ей не нравится, что я снимаюсь в кино. Ей ни-че-го неинтересно". Вот вам и драма.

Долго не получалась сложная сцена "Разоблачение". По сценарию, у Асифа пропадают рыбки. Это Агасиф вылавливает гуппи и скармливает их своим игрушкам. Первое в жизни горе. Предательство. Отчаяние. Но у детей никакой реакции. Иду на провокацию. На студию Эмиль обычно приходил со своей тетей Айгюн, к которой был очень привязан. Стоило ей отойти, как он начинал волноваться, искать ее и даже всхлипывать. Прошу Айгюн спрятаться за декорацией, а когда начинается съемка, громким шепотом спрашиваю ассистента: "Куда ушла тетя Эмиля?". Губы у мальчика дрогнули, но я строго попросил его смотреть на тарелочку с рыбкой. Не смея мне возразить, он уткнулся потерянным взглядом в тарелку. Повисла пауза. Не отрывая глаз от рыбки, он стал причитать сквозь слезы: "Вот так всегда она уходит, исчезает, а кто меня оденет, покормит. Дядя Расим, найдите Айгюн". Он задыхался от слез. От жалости к нему заплакала маленькая Кима… Это сцена первого детского горя - одна из самых пронзительных в фильме. Естественно, монолог Эмиля при озвучании мы поменяли на нужный.

Рамин - красивый, рыжий, лукавый, задиристый, конфликтный, он идеально подходил на роль проблемного Васифа. Настоящий "вождь краснокожих". С ним у меня было больше всего хлопот. Он во все вмешивался, всех дразнил, все трогал, разбивал, рушил. Он буквально засыпал вопросами: "Как заводится машина?", "Откуда камера знает, что снимать?", "Как включаются диги?" Опережая меня, он кричал в микрофон: "Мотор!" В общем, мешал. Отключить его можно было только приказом "Замри!". В эту игру герои играли по сценарию. Рамину она настолько понравилась, что мы ее перенесли в "жизнь". "Замри" – и он стоял, пока не прозвучит команда "отомри". Но и я несколько раз "замирал" по его приказу. И в самое неподходяще время.

В отличие от других детей, которые не реагировали на камеру, потому что привыкли к ее присутствию, Рамин все время "глазел" в объектив. Он никому не хотел уступать ни в чем. В одной из сцен Рамин дрался с мальчиком за полотенце. В конце концов, он вынужден был отдать чужую вещь. Но Рамин, оказавшись по жизни сильнее соперника, не отдавал. Три, четыре, пять дублей. Идет пленка. "Рамин, отпускай полотенце". "А почему?" "Мальчик должен отнять полотенце, понимаешь?" "Он же не может отнять". "Полотенце он отнимает не у тебя, Рамина, а у Васифа". "Я же Васиф", - упирался он. На съемочной площадке массовка – около тридцати ребят. Все устали от повторов, рассыпаются кто куда, чаще - в буфет и туалет. Чувствую, что теряю контроль над ситуацией.

Расстроенный, объявляю перерыв. Сам остаюсь в павильоне, сижу, обхватив голову руками: "Что делать? Может, заменить Рамина, пока еще не поздно". Вдруг ощущаю чью-то ручонку на своем плече. "Дядя Расим, у вас плохое "насранение"? Молчу. "Это из-за меня, я виноват. Я буду стараться, вот увидите". И действительно, съемка прошла без сучка и задоринки. Группа воспряла духом. В конце смены я улыбался. Неужели мне еще хочется снимать детей? "Дядя Расим, теперь у вас хорошее насранение?" – лукаво спрашивает Рамин…

Вот такие интересные воспоминания. По словам Надежды Исмайловой, Расим Исмайлов всегда выделял фильм "Асиф, Васиф, Агасиф" как самый любимый из тридцати пяти, над которыми он работал. Здесь сошлась история его биографии, жизни, желание снять фильм о семье и для детей. На этом фильме выросло не одно поколение, и она до сих пор встречает тех, кто с восторгом говорит о нем.

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