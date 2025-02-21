Увядшие цветы в заснеженном Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном национальном театре юного зрителя начались репетиции нового спектакля “Solğun çiçəklər” (Увядшие цветы), который ставится Сабиной Мамедзаде в современном сценическом варианте по одноименной пьесе великого драматурга Джафара Джаббарлы, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Художественным руководителем спектакля, репетиции которого начались в театральной студии Artstudiya, является заслуженный артист Ниджат Казымов, художники-постановщики - Эльмира Узеирова, Тахмина Садыгова, композитор - Эмиль Эльманоглу. В спектакле принимают участие заслуженная артистка Лейли Велиева, актеры Адалят Абдулсамед, Айгюн Фатуллаева и Умман Будагов.

Драма "Увядшие цветы" была написана в 1917 году. В ней на примере одной семьи раскрывается тема конфликтов буржуазно-помещичьего общества, рассказывается о чистой любви Сары и Бахрама.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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