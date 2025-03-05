Состоялось торжественное открытие первого Республиканского музыкального фестиваля имени Фикрета Амирова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялось торжественное открытие первого Республиканского музыкального фестиваля имени выдающегося композитора, кавалера государственных премий и орденов, народного артиста СССР и Азербайджана Фикрета Амирова. Фестиваль организован Гянджинской государственной филармонией имени Фикрета Амирова, сообщает Trend Life.

На открытии праздничного вечера директор Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова, автор идеи и художественный руководитель первого Республиканского музыкального фестиваля имени Фикрета Амирова, заслуженный артист Рамиль Гасымов отметил, что в рамках проекта в Баку и Гяндже будут проведены различные мероприятия и концертные программы, направленные на пропаганду национального классического искусства и творчества видного Мастера.

В сопровождении Гёйгёльского государственного ансамбля песни и танца (балетмейстер - Сянан Джавадов), заслуженного коллектива Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова (балетмейстер - заслуженный артист Джейхун Губадов) выступили солисты народная артистка Шахназ Гашимова, заслуженная артистка Севиндж Сарыева, Самир Мамедов, Хаял Алиев, Сахиль Гулиев (тар), Замина Мустафаева, Азер Вердиев, Ширхан Джахангиров, Анар Гулиев, Ровшан Мамедов, Мехпара Джафарова.

На концерте под овации зрителей были представлены произведения азербайджанских композиторов, народные песни и танцы.

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