Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

В Азербайджанской детской филармония состоится концерт, посвященный празднику Новруз

Культура Материалы 6 марта 2025 15:24 (UTC +04:00)
В Азербайджанской детской филармония состоится концерт, посвященный празднику Новруз

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной детской филармонии 14 марта в 19.00 состоится концерт “Gəl, Novruzum”, посвященный празднику Новруз, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

На концерте с интересными композициями и музыкальными номерами выступят коллективы филармонии - детский хор Şəms, Музыкальный детский театр, вокальный класс Güləbatın, ансамбль народных инструментов Sədəf и танцевальный коллектив, состоящий из солистов, разных возрастных групп.

Для приобретения билетов: https://iticket.az/ru/events/kids/come-my-novruz--/147070

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости