Душа музыки – когда произведения Фикрета Амирова звучат в музее (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане с 4 по 9 марта впервые проходит I Республиканский музыкальный фестиваль имени выдающегося композитора, кавалера государственных премий и орденов, народного артиста СССР и Азербайджана Фикрета Амирова, сообщает Trend Life.

Фестиваль организован Гянджинской государственной филармонией имени Фикрета Амирова. Автор идеи и художественный руководитель - директор филармонии, заслуженный артист Рамиль Гасымов.

В рамках фестиваля в Национальном музее искусств Азербайджана прошел концерт Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под управлением народного артиста, дирижера Фахреддина Керимова под названием "Musiqinin ruhu" (Душа музыки). Были представлены композиции из балета Фикрета Амирова "Тысяча и одна ночь", симфония "Низами" и другие произведения.

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