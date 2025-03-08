Во Дворце Гейдара Алиева представлен балет "Тысяча и одна ночь" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане с 4 по 9 марта впервые проходит I Республиканский музыкальный фестиваль имени выдающегося композитора, кавалера государственных премий и орденов, народного артиста СССР и Азербайджана Фикрета Амирова, сообщает Trend Life.

Фестиваль организован Гянджинской государственной филармонией имени Фикрета Амирова. Автор идеи и художественный руководитель - директор филармонии, заслуженный артист Рамиль Гасымов.

В рамках фестиваля во Дворце Гейдара Алиева был представлен балет Фикрета Амирова "Тысяча и одна ночь" Азербайджанским государственным академическим театром оперы и балета. Главные партии в спектакле исполнили Юлия Ферштандт (Шахризада), Илья Манаенков (Шахрияр). Дирижер спектакля - заслуженный артист Эйюб Гулиев, балетмейстер-постановщик - заслуженный деятель искусств Наиля Назирова, хормейстер - заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева.

Напомним, что балет "Тысяча и одна ночь", созданный Фикретом Амировым по мотивам известных арабских сказок, был впервые поставлен в 1979 году в Баку в Азербайджанском государственном театре оперы и балета. Либретто спектакля принадлежит видным азербайджанским писателям Максуду и Рустаму Ибрагимбековым, художественное оформление - народному художнику Тогрулу Нариманбекову.

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