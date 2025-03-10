Состоялось торжественное закрытие первого Республиканского фестиваля имени Фикрета Амирова (ФОТО

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялось торжественное закрытие первого Республиканского музыкального фестиваля имени выдающегося композитора, кавалера государственных премий и орденов, народного артиста СССР и Азербайджана Фикрета Амирова, сообщает Trend Life.

Фестиваль организован Гянджинской государственной филармонией имени Фикрета Амирова и посвящен 90-летию этого очага культуры. Автор идеи и художественный руководитель - директор филармонии, заслуженный артист Рамиль Гасымов.

На открытии вечера заместитель министра культуры, народный артист Мурад Гусейнов подчеркнул значимость фестиваля в деле пропаганды и развития национального классического искусства, поздравив коллектив Гянджинской филармонии с юбилеем.

В концертной программе в сопровождении симфонического оркестра Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета под руководством главного дирижера театра, заслуженного артиста Эйюба Гулиева выступили солисты - народные артисты Гюльназ Исмайлова, Шахназ Гашимова, Севиндж Ибрагимова, заслуженные артисты Айбениз Гашимова, Рамиль Гасымов, Инара Бабаева, Эхтирам Гусейнов, Турал Абдуллаев, Саида Тагизаде (фортепиано), заслуженный работник культуры Мехпара Джафарова, вокалист Рустам Джафаров.

Напомним, что первый Республиканский музыкальный фестиваль имени Фикрета Амирова проведен с 4 по 9 марта в Баку и Гяндже. Международный центр мугама, Союз композиторов Азербайджана, Гянджинская государственная филармония, Азербайджанская государственная академическая филармония, Оперная студия при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, Национальный музей искусств Азербайджана, Дворец Гейдара Алиева стали площадками фестиваля.

Были проведены научный семинар о жизни и творчестве Фикрета Амирова, презентация фильма и книги "Бьющееся сердце Гянджи", прошли концерты Ансамбля народных инструментов Гянджинской государственной филармонии, Гёйгёльского государственного ансамбля песни и танца, Государственного оркестра народных инструментов, Государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова, концерт "Душа музыки" с участием Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, вечер камерной музыки, были представлены опера "Севиль", балет "Тысяча и одна ночь", вечер "Песни любви".

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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