В Баку открылась выставка "Наш зелёный мир" в рамках фестиваля FantazEU (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках культурного фестиваля FantazEU в Ambassadors Cultural Club состоялось открытие детской художественной выставки "Наш зелёный мир", организованной Европейским союзом при поддержке Arts Council Azerbaijan, сообщили Trend Life организаторы.

Куратором выставки выступила Сона Гулиева. В проекте приняли участие учащиеся двух детских художественных школ, представившие свои работы, посвящённые экологии и важности сохранения природы.

Руководитель Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов отметил, что фестиваль FantazEU, направленный на сохранение культурного наследия и развитие международного сотрудничества, продолжит радовать зрителей разнообразными мероприятиями, посвящёнными искусству, экологии и традициям.

Посол Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко подчеркнул, что это одна из самых впечатляющих выставок, которые он видел за годы своей работы в стране.

"Мы живём на этой планете вместе, и она - наш общий дом. Именно поэтому было решено организовать выставку, посвящённую нашему зелёному миру. Удивительно видеть взгляд детей на окружающую среду, ведь они воспринимают реальность такой, какая она есть, и передают её через искусство. Наша ответственность - обеспечить им светлое будущее. Их работы отражают не только то, каким они видят мир сейчас, но и каким хотят его видеть. Вдохновляясь их восприятием, мы должны стремиться к сохранению нашей планеты", - отметил Петер Михалко.

Была выражена благодарность Arts Council Azerbaijan и детским художественным школам за их вклад в развитие творчества и экологического воспитания молодёжи, подчеркнут высокий уровень представленных работ, и отмечено, что подобные инициативы способствуют культурному обмену и осознанию важности защиты окружающей среды.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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