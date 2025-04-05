В аудиовизуальном Баку - кто не боится лететь против ветра (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В пространстве Teatr O2 прошла премьера аудиовизуального спектакля без слов "Ворон", созданного по мотивам работ мультимедийного художника Чингиза Бабаева, сообщает Trend Life.

Авторами идеи выступили режиссер Константин Солдатов и художник Чингиз Бабаев, который сам же исполнил главную роль в необычном спектакле-перформансе.

Действие начинается в фойе театра, где выставлены работы Чингиза Бабаева - многогранного художника, чье творчество выходит далеко за рамки одного жанра или вида искусства. Он известен своими экспериментами в современном искусстве и концептуальными коврами, в которых традиционное ремесло преображается под влиянием современного искусства.

В рамках представления на глазах у зрителей создаются живые инсталляции. История развивается в реальном времени, материализуясь перед публикой – искусство становится действием, метафора превращается в реальность.

"Ворон" - это аудиовизуальный рассказ о цене свободы. О тех, кто не боится лететь против ветра, даже зная, что путь одиночки труден. В мире, где узоры из черных ворон сливаются в единое движение, где стая летит в одном направлении, следуя нерушимым законам, появляется одинокий белый ворон. Он не вписывается в общий ритм, не пытается победить стаю – это невозможно. Но и проиграть он не может, потому что его борьба - это не битва, а поиск выхода...

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