БАКУ /Trend Life/ - В Баку пройдут гастроли известного Театра фламенко Fabrica de Tabaco, сообщили Trend Life организаторы.

Фламенко - танец испанских цыган, с помощью которого можно показать страсть, грусть, печаль, любовь... Фламенко - это не только танец, в нем сплетаются воедино голос, музыка и танец, создавая мощный образ на сцене, сражающий наповал своей энергетикой, заставляющий зрителя неотрывно следить за происходящим.

Спектакли будут представлены в Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

13 апреля будет представлена премьера спектакля "Кармен. Фламенко".

Для приобретения билетов: https://iticket.az/ru/events/concerts/carmen-flamenco-o-s/136655

14 апреля в Баку будет показана "Фрида" в честь 15-летия этого спектакля.

Для приобретения билетов: https://iticket.az/ru/events/concerts/frida-flamenco-performance0/137742

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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