Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Азербайджанский танцевальный ансамбль с успехом выступил в Казахстане (ВИДЕО, ФОТО)

Культура Материалы 12 апреля 2025 23:21 (UTC +04:00)
Азербайджанский танцевальный ансамбль с успехом выступил в Казахстане (ВИДЕО, ФОТО)
Фото: Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - В рамках официальной церемония открытия Года "Столицы культуры тюркского мира – Актау 2025" состоялся грандиозный гала-концерт с участием мастеров искусств тюркского мира, в том числе из Азербайджана.

На мероприятии нашу страну представили более 20 деятелей искусства. Среди них были Государственный ансамбль песни и танца Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева, а также балетмейстер, заслуженный артист Джейхун Губадов, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

Коллектив представил "Cəngi" Узеира Гаджибейли, "Bulaq başında" Джахангира Джаxангирова и другие танцы. Также члены коллектива с большим успехом приняли участие в фестивале "Ритмы тюркского мира", который проходил в Актау, и представили Азербайджан с произведениями Тельмана Гаджиева "Vətən süitası", "Vətən süitası", "Uzundərə", "Şalaxo", "Yallı" и "Qazax". Коллектив был награжден несколькими почетными грамотами и дипломами от генерального секретаря ТЮРКСОЙ Султана Раева и руководства города Актау.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Азербайджанский танцевальный ансамбль с успехом выступил в Казахстане (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский танцевальный ансамбль с успехом выступил в Казахстане (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский танцевальный ансамбль с успехом выступил в Казахстане (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский танцевальный ансамбль с успехом выступил в Казахстане (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский танцевальный ансамбль с успехом выступил в Казахстане (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский танцевальный ансамбль с успехом выступил в Казахстане (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский танцевальный ансамбль с успехом выступил в Казахстане (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский танцевальный ансамбль с успехом выступил в Казахстане (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский танцевальный ансамбль с успехом выступил в Казахстане (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский танцевальный ансамбль с успехом выступил в Казахстане (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский танцевальный ансамбль с успехом выступил в Казахстане (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский танцевальный ансамбль с успехом выступил в Казахстане (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский танцевальный ансамбль с успехом выступил в Казахстане (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский танцевальный ансамбль с успехом выступил в Казахстане (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский танцевальный ансамбль с успехом выступил в Казахстане (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский танцевальный ансамбль с успехом выступил в Казахстане (ВИДЕО, ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости