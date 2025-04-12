Азербайджанский танцевальный ансамбль с успехом выступил в Казахстане (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках официальной церемония открытия Года "Столицы культуры тюркского мира – Актау 2025" состоялся грандиозный гала-концерт с участием мастеров искусств тюркского мира, в том числе из Азербайджана.

На мероприятии нашу страну представили более 20 деятелей искусства. Среди них были Государственный ансамбль песни и танца Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева, а также балетмейстер, заслуженный артист Джейхун Губадов, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

Коллектив представил "Cəngi" Узеира Гаджибейли, "Bulaq başında" Джахангира Джаxангирова и другие танцы. Также члены коллектива с большим успехом приняли участие в фестивале "Ритмы тюркского мира", который проходил в Актау, и представили Азербайджан с произведениями Тельмана Гаджиева "Vətən süitası", "Vətən süitası", "Uzundərə", "Şalaxo", "Yallı" и "Qazax". Коллектив был награжден несколькими почетными грамотами и дипломами от генерального секретаря ТЮРКСОЙ Султана Раева и руководства города Актау.

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