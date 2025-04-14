Азербайджанская делегация во главе с Тараной Мурадовой с успехом выступила в Казахстане (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В столице Казахстана Астане прошел Международный фестиваль-конкурс молодых хореографов, посвященный 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, сообщила Trend Life проректор Бакинской академии хореографии, доцент, народная артистка Тарана Мурадова.

На этом фестивале-конкурсе, состоящем из двух туров и организованном в Казахской национальной академии хореографии, Азербайджан представили студенты Бакинской академии хореографии Хаял Панахов и Туту Таирли в номинации "Национальный танец", Аза Нуруллаева в номинации "Неоклассика" и Сабина Мамедова в номинации "Модерн".

Хаял Панахов получил приз "За лучшее исполнение" и был награжден дипломом. Руководитель группы Тарана Мурадова была отмечена как лучший руководитель, а также провела мастер-класс "Азербайджанский национальный танец". Тарана Мурадова была приглашена Анварой Садыковой, главным балетмейстером Государственной концертной организации "Казахконцерт" имени Розы Баглановой, для обучения ансамбля Gülder старинному азербайджанскому народному танцу "Узундере".

Заведующая кафедрой балетмейстерского искусства Бакинской академии хореографии, профессор Людмила Гасанова выступила с презентацией “Достижения Бакинской академии хореографии”.

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