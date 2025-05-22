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Магия музыки Мориса Равеля в чарующей атмосфере бакинского вечера (ФОТО)

Культура Материалы 22 мая 2025 15:54 (UTC +04:00)
Магия музыки Мориса Равеля в чарующей атмосфере бакинского вечера (ФОТО)
Фото: Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошёл концерт, посвящённый 150-летию со дня рождения великого французского композитора Мориса Равеля. Этот вечер стал настоящим музыкальным путешествием, погружая слушателей в чарующую атмосферу творчества одного из самых выдающихся мастеров XX века, сообщает Trend Life.

В сопровождении Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста, Маэстро Ялчина Адыгезалова зал наполнился звуками величественной классической музыки. Выступления талантливых солистов Сельджан Фермор-Хескет (сопрано) и Юрия Саюткина (фортепиано), их мастерство и страсть к музыке не оставили равнодушным ни одного слушателя.

В программе концерта прозвучали известные произведения Равеля, отражающие многогранность его гениального творчества. Среди них были:

  • Вокальный цикл "Шехерезада", который своими мистическими мелодиями и яркими образами погружает в волшебный Восток.
  • Хореографическая поэма "Вальс", в которой Равель мастерски сочетает изысканность и динамику танца.
  • Концерт для фортепиано с оркестром для левой руки ре мажор, произведение, наполненное драматизмом и глубокой эмоциональностью.
  • И, наконец, вторая сюита из балета "Дафнис и Хлоя", в которой Равель великолепно передает атмосферу античной Греции, полную любви и страсти.

Этот концерт стал настоящим праздником для всех ценителей классической музыки, позволив насладиться великолепием произведений Равеля.

Фото – Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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Магия музыки Мориса Равеля в чарующей атмосфере бакинского вечера (ФОТО)
Магия музыки Мориса Равеля в чарующей атмосфере бакинского вечера (ФОТО)
Магия музыки Мориса Равеля в чарующей атмосфере бакинского вечера (ФОТО)
Магия музыки Мориса Равеля в чарующей атмосфере бакинского вечера (ФОТО)
Магия музыки Мориса Равеля в чарующей атмосфере бакинского вечера (ФОТО)
Магия музыки Мориса Равеля в чарующей атмосфере бакинского вечера (ФОТО)
Магия музыки Мориса Равеля в чарующей атмосфере бакинского вечера (ФОТО)
Магия музыки Мориса Равеля в чарующей атмосфере бакинского вечера (ФОТО)
Магия музыки Мориса Равеля в чарующей атмосфере бакинского вечера (ФОТО)
Магия музыки Мориса Равеля в чарующей атмосфере бакинского вечера (ФОТО)
Магия музыки Мориса Равеля в чарующей атмосфере бакинского вечера (ФОТО)
Магия музыки Мориса Равеля в чарующей атмосфере бакинского вечера (ФОТО)
Магия музыки Мориса Равеля в чарующей атмосфере бакинского вечера (ФОТО)
Магия музыки Мориса Равеля в чарующей атмосфере бакинского вечера (ФОТО)
Магия музыки Мориса Равеля в чарующей атмосфере бакинского вечера (ФОТО)
Магия музыки Мориса Равеля в чарующей атмосфере бакинского вечера (ФОТО)
Магия музыки Мориса Равеля в чарующей атмосфере бакинского вечера (ФОТО)
Магия музыки Мориса Равеля в чарующей атмосфере бакинского вечера (ФОТО)
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