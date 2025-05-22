Магия музыки Мориса Равеля в чарующей атмосфере бакинского вечера (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошёл концерт, посвящённый 150-летию со дня рождения великого французского композитора Мориса Равеля. Этот вечер стал настоящим музыкальным путешествием, погружая слушателей в чарующую атмосферу творчества одного из самых выдающихся мастеров XX века, сообщает Trend Life.
В сопровождении Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста, Маэстро Ялчина Адыгезалова зал наполнился звуками величественной классической музыки. Выступления талантливых солистов Сельджан Фермор-Хескет (сопрано) и Юрия Саюткина (фортепиано), их мастерство и страсть к музыке не оставили равнодушным ни одного слушателя.
В программе концерта прозвучали известные произведения Равеля, отражающие многогранность его гениального творчества. Среди них были:
- Вокальный цикл "Шехерезада", который своими мистическими мелодиями и яркими образами погружает в волшебный Восток.
- Хореографическая поэма "Вальс", в которой Равель мастерски сочетает изысканность и динамику танца.
- Концерт для фортепиано с оркестром для левой руки ре мажор, произведение, наполненное драматизмом и глубокой эмоциональностью.
- И, наконец, вторая сюита из балета "Дафнис и Хлоя", в которой Равель великолепно передает атмосферу античной Греции, полную любви и страсти.
Этот концерт стал настоящим праздником для всех ценителей классической музыки, позволив насладиться великолепием произведений Равеля.
Фото – Кямран Багиров.
Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az
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