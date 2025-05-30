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Состоялся концерт Оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова, посвященный Дню независимости (ФОТО)

Культура Материалы 30 мая 2025 15:40 (UTC +04:00)
Состоялся концерт Оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова, посвященный Дню независимости (ФОТО)
Фото: Международный центр мугама

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялся праздничный концерт Заслуженного коллектива Оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова, приуроченный к знаменательной дате - 28 мая, Дню Независимости Азербайджана, сообщает Trend Life.

Перед началом концерта была почтена минутой молчания память общенационального лидера Гейдара Алиева, а также павших за территориальную целостность Азербайджана шехидов.

Праздничная программа, прошедшая под художественным руководством и дирижированием лауреата международных конкурсов, главного дирижёра Мустафы Ашурова, началась с исполнения гимна Азербайджана и увертюры из оперы "Кёроглу" великого Узеира Гаджибейли.

В концерте приняли участие заслуженная артистка Бейимханум Велиева, Хор имени Джахангира Джахангирова (художественный руководитель - заслуженный педагог Тарана Юсифова), победители Телевизионного конкурса мугама Нисбет Седраева, Кёнюль Халилзаде, Вусал Гасымов, Реван Гачаев, Зейнаб Наджафли, а также лауреаты республиканских и международных конкурсов Фахри Казым Ниджат, Айдан Гулиева и Айшен Эминли. На духовых инструментах выступили Фарман Талыбов и Шаиг Асадов.

В рамках программы были исполнены произведения выдающихся азербайджанских композиторов - Сулеймана Алескерова, Ниязи, Фикрета Амирова, Васифа Адыгёзалова, Саида Рустамова, Эмина Сабитоглу, Хана Шушинского и Огтая Кязыми.

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Состоялся концерт Оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова, посвященный Дню независимости (ФОТО)
Состоялся концерт Оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова, посвященный Дню независимости (ФОТО)
Состоялся концерт Оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова, посвященный Дню независимости (ФОТО)
Состоялся концерт Оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова, посвященный Дню независимости (ФОТО)
Состоялся концерт Оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова, посвященный Дню независимости (ФОТО)
Состоялся концерт Оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова, посвященный Дню независимости (ФОТО)
Состоялся концерт Оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова, посвященный Дню независимости (ФОТО)
Состоялся концерт Оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова, посвященный Дню независимости (ФОТО)
Состоялся концерт Оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова, посвященный Дню независимости (ФОТО)
Состоялся концерт Оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова, посвященный Дню независимости (ФОТО)
Состоялся концерт Оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова, посвященный Дню независимости (ФОТО)
Состоялся концерт Оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова, посвященный Дню независимости (ФОТО)
Состоялся концерт Оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова, посвященный Дню независимости (ФОТО)
Состоялся концерт Оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова, посвященный Дню независимости (ФОТО)
Состоялся концерт Оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова, посвященный Дню независимости (ФОТО)
Состоялся концерт Оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова, посвященный Дню независимости (ФОТО)
Состоялся концерт Оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова, посвященный Дню независимости (ФОТО)
Состоялся концерт Оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова, посвященный Дню независимости (ФОТО)
Состоялся концерт Оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова, посвященный Дню независимости (ФОТО)
Состоялся концерт Оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова, посвященный Дню независимости (ФОТО)
Состоялся концерт Оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова, посвященный Дню независимости (ФОТО)
Состоялся концерт Оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова, посвященный Дню независимости (ФОТО)
Состоялся концерт Оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова, посвященный Дню независимости (ФОТО)
Состоялся концерт Оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова, посвященный Дню независимости (ФОТО)
Состоялся концерт Оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова, посвященный Дню независимости (ФОТО)
Состоялся концерт Оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова, посвященный Дню независимости (ФОТО)
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