Состоялся концерт Оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова, посвященный Дню независимости (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялся праздничный концерт Заслуженного коллектива Оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова, приуроченный к знаменательной дате - 28 мая, Дню Независимости Азербайджана, сообщает Trend Life.

Перед началом концерта была почтена минутой молчания память общенационального лидера Гейдара Алиева, а также павших за территориальную целостность Азербайджана шехидов.

Праздничная программа, прошедшая под художественным руководством и дирижированием лауреата международных конкурсов, главного дирижёра Мустафы Ашурова, началась с исполнения гимна Азербайджана и увертюры из оперы "Кёроглу" великого Узеира Гаджибейли.

В концерте приняли участие заслуженная артистка Бейимханум Велиева, Хор имени Джахангира Джахангирова (художественный руководитель - заслуженный педагог Тарана Юсифова), победители Телевизионного конкурса мугама Нисбет Седраева, Кёнюль Халилзаде, Вусал Гасымов, Реван Гачаев, Зейнаб Наджафли, а также лауреаты республиканских и международных конкурсов Фахри Казым Ниджат, Айдан Гулиева и Айшен Эминли. На духовых инструментах выступили Фарман Талыбов и Шаиг Асадов.

В рамках программы были исполнены произведения выдающихся азербайджанских композиторов - Сулеймана Алескерова, Ниязи, Фикрета Амирова, Васифа Адыгёзалова, Саида Рустамова, Эмина Сабитоглу, Хана Шушинского и Огтая Кязыми.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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