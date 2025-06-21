Лебединое озеро в Баку - магия вечной сказки (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На один вечер сцена Дворца Гейдара Алиева превратилась в сказочное озеро, где оживают чары любви и предательства - Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета представил зрителям жемчужину классического балета, бессмертное творение Петра Ильича Чайковского "Лебединое озеро", сообщает Trend Life.

Этот спектакль, неизменно вызывающий восторг у балетоманов, и на этот раз был встречен с особым трепетом. Высокий профессионализм исполнителей, выразительная хореография и роскошное художественное оформление сделали вечер по-настоящему незабываемым.

В главных партиях блистали ведущие солисты театра: Аян Эйвазова воплотила двойной образ Одетты и Одиллии, заслуженные артисты Макар Ферштандт (принц Зигфрид) и Анар Микаилов (зловещий Ротбарт) придали постановке драматизм и силу.

На сцене также выступили заслуженная артистка Эльмира Сулейманова и солисты Лиана Прага, Тимур Одушев, Кямран Гурбанов, Интигам Мамедов, Сеймур Гадиев, Сабина Гаджидадаш, Лейла Нариманидзе, Динара Мамедова, Эдвард Аразов, Ислам Мамедов и другие.

Музыкальную палитру балета возглавил главный дирижёр театра, заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев.

Публика щедро наградила артистов аплодисментами, а сама постановка оставила глубокий след в сердцах зрителей, став ещё одной яркой страницей в культурной жизни столицы.

История "Лебединого озера" - это сказка, где мистическое переплетается с человеческим, а балетный танец становится языком чувств. Молодой принц Зигфрид во время охоты уходит в лес и на берегу волшебного озера встречает прекрасную девушку - Одетту, превращённую в лебедя злым колдуном Ротбартом. Только настоящая любовь, чистая и непоколебимая, может разрушить чары и вернуть девушке человеческий облик. Однако тёмные силы не дремлют. На королевском балу Ротбарт приводит свою дочь Одиллию, внешне неотличимую от Одетты. Принц, обманутый её образом, даёт клятву любви не той, кого он полюбил. Осознав ошибку, он мчится к озеру, чтобы умолять Одетту о прощении. Финал балета - это столкновение света и тьмы, любви и магии, реальности и иллюзии, которое каждый театр трактует по-своему - трагично или с проблеском надежды.

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