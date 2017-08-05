Роза Зергерли: из певицы в режиссеры (ФОТО)

5 августа 2017 13:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Популярная азербайджанская певица Роза Зергерли сняла новый романтический клип на песню "Biri sənsən, biri mən", которую она спела в дуэте с Валехом Велиевым, сообщили Trend Life в пресс-службе исполнительницы.

"Съемки видеоклипа проходили в Нардаране, а режиссером клипа была я сама. Презентация новой работы планируется в ближайшее время", - сказала певица.

Это не первый музыкальный видеоклип, в котором Роза Зергерли выступает в качестве режиссера. Ранее зрители могли видеть режиссерскую работу певицы в клипе на песню "Qəmli nağıl".

Отметим, что поклонники Розы Зергерли совсем скоро смогут услышать песню "Biri sənsən, biri mən" и другие композиции в живом исполнении - 11 августа певица выступит с сольным концертом в одном из центров отдыха и развлечений на берегу Каспийского моря.

(Автор: Джани Бабаева)

Azernews Newspaper
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