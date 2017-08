БАКУ /Trend Life/ - Молодая азербайджанская певица Вафа Шарифова представила в социальных сетях свой новый видеоклип на песню Yalvarma ("Не умоляй"), сообщили Trend Life в пресс-службе исполнительницы.

Автор музыки композиции – DJ Roşka, автор слов - Эльчин Магеррамов. Режиссер видеоклипа – Ровшан Назарли.

Музыкальный видеоклип, сюжет которого повествует о предательстве, был снят в Грузии. В клипе наряду с самой певицей, снялся автор музыки к песни и автор идеи музыкального видеоролика DJ Roşka.