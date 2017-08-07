Гроссмейстер Теймур Раджабов одержал победу при поддержке CinemaPlus (ФОТО)

7 августа 2017 17:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Сеть кинотеатров премиум класса CinemaPlus стала официальным партнером чемпиона мирового масштаба - шахматиста Теймура Раджабова, который выиграл этап Гран-при ФИДЕ World Chess в Женеве, в последнем раунде, сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus.

Раджабов получил приз в размере 20,000 евро и является одним из лидеров гонки Гран-при. Это борьба была не последней, и в ноябре текущего года в Пальма-де-Майорке будут определены два участника Турнира претендентов.

Кинотеатр CinemaPlus ожидает, что победителем этого мирового соревнования станет именно гроссмейстер Теймур Раджабов и принесет очередную важную награду для Азербайджана.

Официальный сайт турнира: https://worldchess.com/player/teimour-radjabov/

Azernews Newspaper
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