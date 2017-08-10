Дом из фильмов о Гарри Поттере выставлен на продажу

Дом, который снимали в фильмах о Гарри Поттере, выставлен на продажу за 995 тысяч фунтов стерлингов, об этом, как передает РИА Новости, сообщает The Telegraph. Здание использовалось для того, чтобы увековечить в кино Годрикову впадину, место, где родился мальчик-волшебник.

В реальной жизни так называемый дом де Вер расположен в средневековой деревне Лавенем в Суффолке. Семья де Вер была одной из богатейших в Англии после монарха, здание принадлежало де Верам с 14 по 17 века. В частности одному из де Веров, Эдуарду, графу Оксфорда, ряд исследователей приписывают авторство произведений Уильяма Шекспира.

"Считается, что король Генрих посещал этот дом во время охоты в 1498 году", — пишет издание. Сообщатся, что в доме 6 спален, фактически, он разделен на два дома с отдельными входами каждый, в здании есть комната для рисования, гостиная, столовая, две кухни, в двух спальнях из шести есть собственные ванные комнаты.

Особняк стоит в саду с розовыми кустами и клумбами лаванды, считается, что после резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит 10 вход в этот дом туристы фотографируют чаще всего.