"Геошторм" в Баку – за день до мировой премьеры (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 18 октября, за день до мировой премьеры состоялся эксклюзивный показ фильма «Геошторм» в Park Cinema, в зале Azercell IMAX. В мероприятии приняли участие журналисты, блогеры, режиссеры и представители частных компаний.

Главную роль в фильме играют Джерард Батлер, Джим Стёрджесс, Эбби Корниш и Александра Мария Лара. Многие сцены фильма были пересняты, когда на последних этапах работы в качестве продюсера был привлечён Джерри Брукхаймер. А некоторые сцены снимали даже в центре НАСА в Новом Орлеане, штат Луизиана. Одним из интересных фактов является то, что сначала проектом занималась компания Paramount Pictures, но затем он перешёл в ведение компании Warner Bros.

Синопсис фильма:

После беспрецедентной серии стихийных бедствий, обрушившихся на планету, лидеры мировых держав объединили усилия, чтобы создать разветвленную сеть орбитальных спутников, позволяющую контролировать климат Земли и обеспечивать безопасность ее жителей. Но что-то пошло не так – система, выстроенная для защиты планеты, теперь угрожает ей. Начинается гонка со временем, в которой надо успеть обнаружить реальную угрозу до того, как всемирный Геошторм сотрет с лица Земли все живое... и всех живых заодно.

Фильм выйдет в широкий прокат в сети кинотеатров Park Cinema с 20 октября.