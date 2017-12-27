Полуфиналистка "Səs Azərbaycan" призвала людей не разрушать мир (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Обладательница редкого тембра голоса и отличающаяся своей неординарностью, полуфиналистка телевизионного вокального проекта "Səs Azərbaycan" ("Голос Азербайджан") Ляман Дадашева, наставником которой являлась заслуженная артистка Азербайджана Тунзаля Агаева, презентовала свой дебютный клип, сообщили Trend Life в пресс-службе артистки. Первый видеоклип исполнительницы снят на композицию "Tək deyiləm" ("Я не одна").

С первых же выступлений на шоу исполнительница сумела собрать вокруг себя армию поклонников, которая поддержала её в проекте и довела до полуфинала. Многие тогда уже определили в Ляман Дадашевой человека, не желающего подражать кому-либо и быть только самой собой.

Композитором и автором слов песни "Tək deyiləm" является заслуженный деятель искусств Азербайджана Говхар Гасанзаде. Текст написан на основе идеи самой Ляман. В песне отражены мысли, взгляды и мировоззрение молодой исполнительницы. В ней звучит призыв к тому, чтобы люди не были равнодушны к окружающему миру. Каждый человек в этой песне может услышать что-то, относящееся к нему, будь это что-то личное или что-то более глобальное. У всех наступает момент, когда он ощущает одиночество, именно это отражается в песне и это чувство исчезает при осознании того, что он является частью всего, что его окружает.

Цель композиции - призвать людей не разрушать мир, разрушая этим самого себя, а найти гармонию с самими собой и ценить то, что у них есть.



Клип "Tək deyiləm" полностью отражает характер Ляман Дадашевой. Посмотрев его, можно понять, что героиня этого мини-фильма своей смелостью, стремлением уйти от одиночества, выйти на большой путь в поисках справедливости, свободы и счастья, призывает к единству.

Съёмки клипа прошли на природе - в лесу, в горах и даже под водой. Клип снят группой молодых людей: оператор - Кямран Айдынов, монтажёр - Эмин Гасанов, идея, режиссура и сценарий принадлежат Ляман Дадашевой и координатору проекта Сямре Ахундовой.

(Автор: Джани Бабаева )

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