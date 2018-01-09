Объявлены имена ведущих "Евровидения-2018" (ФОТО)

9 января 2018 12:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Объявлены имена ведущих международного песенного конкурса "Евровидение-2018", который пройдет в Лиссабоне (Португалия), сообщает Trend Life со ссылкой на официальный сайт конкурса.

Ведущими конкурса стали – актриса театра и кино, телеведущая Филомена Каутела (Filomena Cautela), журналист, шоувумен Сильвия Альберто (Sílvia Alberto), актриса Даниэла Руа (Daniela Ruah) и актриса, телеведущая, посол доброй воли ООН Катарина Фуртадо (Catarina Furtado).

Полуфиналы "Евровидения-2018" пройдут 8 и 10 мая, финал - 12 мая. Логотипы конкурса связаны с морской тематикой, а его официальный девиз "Все на борт!" также символизирует особое местоположение Португалии, которая связывает Атлантический океан с остальной Европой.

Азербайджан на конкурсе "Евровидение-2018" представит 28-летняя Айсель Мамедова - вокалист, пианистка, композитор, участница международных джазовых и музыкальных фестивалей.

(Автор: Джани Бабаева)

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