Азербайджанский участник "Евровидения-2009" представил новый клип (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский участник "Евровидения-2009" певец Араш (азербайджанец по происхождению, родился в Иране, ныне проживает в Швеции) представил новый видеоклип на композицию "Dooset Daram", сообщили Trend Life в пресс-службе исполнителя.

Как и большинство композиций Араша, трек "Dooset Daram", записанный совместно с певицей Хеленой (Helena), рассказывает нежную и грустную историю любви.

Это не первая совместная работа артистов, и как комментирует сам Араш, их дуэты особенно любимы его слушателями во всем мире. Этнические мелодии и безумно нежный вокал Хелены, которые артист называет магическими, всегда трогают поклонников.

Режиссером видео выступил известный украинский клипмейкер и продюсер Алан Бадоев, вся съемочная группа которого базируется в Киеве. Поэтому было принято решение проводить съемку именно там. Алан и Араш встретились абсолютно случайно во время тура артиста по Америке. Араша впечатлили работы режиссера, и он, не раздумывая, предложил Алану Бадоеву совместно заняться созданием клипа на сингл.

После съемок артист поделился впечатлениями и отметил, что ему посчастливилось работать с настоящими профессионалами своего дела. Несмотря на то, что он привык контролировать весь процесс создания видеороликов, в этот раз, впервые за всю свою карьеру, он полностью доверился режиссеру и команде и нисколько не пожалел, потому что результат получился просто невероятным.

Съемки длились двое суток и проходили в лесу. Выбор локации определил сюжет, по которому занятой бизнесмен из-за очередной деловой встречи опаздывает на день рождения любимой девушки, что становится причиной их расставания. После ссоры девушка садится за руль, попадает в автокатастрофу и погибает. Араш едет ее искать. Он всегда верил в перевоплощение души после смерти, поэтому по сюжету девушка превращается в волка. На месте аварии Араш встречает стаю волков и тогда понимает, что произошло и где теперь его любимая.

За несколько коротких минут зрителю удается пережить целую гамму эмоций, которыми наполнен клип - нежность, любовь, отчаяние и надежда. Перед актерами и съемочной командой (более ста человек) стояла задача отразить все эти чувства в видео, и, несомненно, им это удалось.

Главной героиней клипа стала украинская модель, "Мисс Украина-Вселенная 2014" Анна Андрес, чей образ до этого не раз украшал обложки многих зарубежных изданий. После съемок Анна призналась, что самой сложной сценой для нее была картина автокатастрофы, так как в какой-то момент перевернутая машина загорелась по-настоящему.

Несмотря на внезапно вспыхнувший настоящий огонь, проливной дождь, холод и почти 48 часов непрерывных съемок, все остались в восторге. Алан Бадоев и Араш сказали, что для них обоих это было невероятным опытом и они надеются, что ещё не раз поработают вместе.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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