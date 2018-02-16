Названы имена звездных участников рre-party фестиваля "ЖАРА-2018" в Баку

16 февраля 2018 10:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку 26 апреля пройдет pre-party Международного музыкального фестиваля "ЖАРА-2018", сообщает Trend Life.

Pre-party фестиваля пройдет в Elektra Hall Baku.

На официальной странице фестиваля названы имена некоторых артистов, которые примут участие в мероприятии. Среди них – EMIN, Глюк’oza, Миша Марвин, Doni, Александр Панайотов и другие.

Как отмечено в сообщении на странице: "Это далеко не все звездные гости, следите за нашими обновлениями!".

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2018" пройдет на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze 26-29 июля. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева)

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