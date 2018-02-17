Определился представитель Беларуси на "Евровидении-2018": перед конкурсом он выступит в Баку

БАКУ /Trend Life/ - На международном песенном конкурсе "Евровидение-2018", который состоится в Лиссабоне (Португалия), Беларусь представит украинский певец Alekseev (Никита Алексеев), сообщает Trend Life, со ссылкой на официальный сайт конкурса.

Alekseev с песней "Forever" стал победителем национального отбора в Беларуси, набрав наибольшее количество баллов от зрителей и жюри.

Alekseev - полуфиналист украинского проекта "Голос страны". Его песня "Пьяное солнце" в конце 2015 года возглавила чарт российского iTunes и продержалась на вершине шесть недель, а также попала в топ-100 мирового чарта Shazam по итогам одной из недель.

Песня получила награду российского телеканала RU.TV как "Лучшая композиция года". Alekseev также стал "Открытием года" по версии престижной украинской премии YUNA.

Не менее успешными признаны и последующие синглы Никиты Алексеева - "Снов осколки", "Океанами стали" и "Чувствую душой". В 2016 году певец победил в номинации "Прорыв года" - российской премии МУЗ-ТВ и украинской премии "M1 Music Awards". В 2017 году – удостоен премий "ZD Awards" и "Top Hit Music Awards" сразу в нескольких номинациях – "Прорыв года", "Артист года", "Взлёт года", "Наиболее часто звучавший на радио трек" и "Самый популярный исполнитель на радио".

Напомним, что 24 февраля Alekseev впервые выступит с соло-концертом в Баку на сцене Elektra Events Hall.

Полуфиналы "Евровидения-2018" состоятся 8 и 10 мая, финал - 12 мая. Логотипы конкурса связаны с морской тематикой, а его официальный девиз "Все на борт!", также символизирует особое местоположение Португалии, которая связывает Атлантический океан с остальной Европой.

Ведущие конкурса – актриса театра и кино, телеведущая Филомена Каутела (Filomena Cautela), журналист, шоувумен Сильвия Альберто (Sílvia Alberto), актриса Даниэла Руа (Daniela Ruah) и актриса, телеведущая, посол доброй воли ООН Катарина Фуртадо (Catarina Furtado).

Азербайджан на конкурсе "Евровидение-2018" представит 28-летняя Айсель Мамедова - вокалист, пианистка, композитор, участница международных джазовых и музыкальных фестивалей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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