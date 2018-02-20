Ученые выявили неожиданную пользу бега

20 февраля 2018 09:35 (UTC+04:00)

Ученые из Университета Бригама Янга в США установили связь между бегом и улучшением памяти, передает РИА Новости. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Neuroscience.

Специалисты утверждают, что беговые упражнения уменьшают негативное влияние хронического стресса на гиппокамп - часть головного мозга, отвечающую за память.

Запоминание информации протекает оптимально в случае усиления синаптической передачи между двумя нейронами. Данный процесс называется долговременной потенциацией. Однако хронический или длительный стресс ослабляет синаптическую передачу, что оказывает негативное влияние на память.

Для установления связи между бегом и улучшением памяти ученые провели эксперимент на мышах, которым были созданы стрессовые условия. В ходе исследования установлено, что у подопытных грызунов, которые бегали в колесе, показатель долговременной потенциации был значительно выше, чем у тех мышей, которые находились в состоянии покоя на протяжении всего эксперимента. Кроме того, бегавшие в колесе грызуны совершили меньше ошибок в упражнениях на память по прохождению лабиринта.

По словам авторов научного труда, результаты их исследования доказывают, что улучшить память можно благодаря простым беговым упражнениям.

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