Известный азербайджанский циркач встретился с Джеки Чаном (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Наш соотечественник, известный циркач, участник американского шоу талантов America's Got Talent Узеир Новрузов, проживающий и работающий уже долгое время в США, встретился со всемирно известным актером, каскадером, кинорежиссером, послом доброй воли ЮНИСЕФ Джеки Чаном, сообщает Trend Life со ссылкой на страницу Новрузова в Instagram.

Во время встречи, которая состоялась в Китае, Новрузов также получил символический подарок от всемирно известного актера – наклейку с логотипом Джеки Чана.

"Было приятным сюрпризом встретиться и получить подарок из рук легенды", - подписал совместную фотографию со звездой Узеир Новрузов.

Напомним, что несколько лет назад имя Узеира Новрузова было занесено в Книгу рекордов Гиннеса. В Китае на вольностоящей лестнице высотой шесть метров Новрузов простоял почти восемь минут, тем самым установив новый рекорд.

(Автор: Джани Бабаева)

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