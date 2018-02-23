Драма с Кыванчем Татлытугом в Баку (ФОТО)

23 февраля 2018 11:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" в Баку начался показ нового турецкого фильма "Hadi be oglum" ("Ну давай же, сынок") с Кыванчем Татлытугом в главной роли, сообщили Trend Life в пресс-службе Киноцентра.

Фильм снят режиссером Бора Ердэмом в жанре драмы. Возрастной ценз: 14+.

По прогнозам турецких СМИ, "Hadi be oglum" будет признан самым лучшим фильмом года.

В фильме рассказывается о рыбаке Али, который посвятил себя единственному сыну Эфе. Мальчик отличается от своих сверстников. Он замкнут, живет в своем мире, закрытом даже от отца. Самое большое желание Али, чтобы сын понимал его. Несмотря на тяжелый груз воспоминаний о родителях и любимой женщине, Али своей любовью удастся озарить светом жизнь сына и самому стать счастливым.

В фильме снялись Алихан Текдемир, Бушра Девели и Юджел Эртен.

Более подробную информацию о фильме можно получить на официальной странице Киноцентра "Низами" в Facebook https://www.facebook.com/NizamiCinema?rf=hl

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