"Güc sahibi": После дня рождения происходят ужасные события (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский кинотеатр премиум-класса CinemaPlus c 15 марта приступает к показу азербайджанского мистического триллера «Güc sahibi». Кинолента станет настоящим подарком для всех поклонников приключенческих ужастиков.

Режиссёр и автор сценария картины Наргиз Махмудзаде, которая также является главной героиней фильма.

В главных ролях: Наргиз Махмудзаде, Ильгар Мусаев, Гюльшан Гусейнли, Мехин Гумбатова и Санан Эллэз.

Коротко о фильме: Фильм рассказывает о трех друзьях детства. Друзья арендуют дом для своей подруги, которая прилетела из Америки. Хотя дом выглядит обычным, но в окрестностях происходят странные вещи. Однажды, в день рождения одного из друзей многое становится известным. Основные события происходят после дня рождения ...

Кинотеатр «CinemaPlus» всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы

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