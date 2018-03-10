"Бакинский бульвар" в Краснодаре (ФОТО)

10 марта 2018 14:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Еще одна молодая азербайджанская команда КВН "Бакинский бульвар" покоряет российскую лигу, сообщили Trend Life в пресс - службе Азербайджанского клуба веселых и находчивых.

Команда КВН "Бакинский бульвар" с успехом начала свое шествие в Центральной Краснодарской Лиге. В первом этапе лиги приняли участие 14 команд. Команде из Баку удалось выйти в 1/8 Центральной Краснодарской Лиги.

«Ребята показали интересную игру, к которой они усердно готовились, и результат оправдал целеустремленность молодой команды», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее команда КВН "АзНефть" (Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности) вышла во второй этап Центральной Юго-Западной Лиги города Курск.

Участие команд осуществляется при поддержке при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана.

(Автор: Вугар Иманов)

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