"Смерть Сталина" - долгожданная комедия в CinemaPlus (ВИДЕО)

13 марта 2018 13:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский кинотеатр премиум-класса CinemaPlus приступает к показу долгожданной комедии "Смерть Сталина", сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus. Фильм снят по комиксам французов Фабьена Нури и Тьерри Робина. Актёры Стив Бушеми и Андреа Райзборо сыграли в нём роли Никиты Хрущёва и дочери Сталина. Также в фильме снялись - Ольга Куриленко, Саймон Расселл Бил, Пэдди Консидайн, Руперт Френд, Джейсон Айзекс, Майкл Пэйлин, Джеффри Тэмбор.

Режиссером сатирической комедии является британец Армандо Ианнуччи.

О фильме: СССР, 1953 год. Страна трепещет от страха перед одним человеком. 5 марта Генсек умер. Когда уходит великий вождь, наступает время борьбы за власть. Гонка началась!

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