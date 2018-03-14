"Pepee" приглашает юных друзей на фотосессию в Аздраму

БАКУ /Trend Life/ - Юные друзья! Вы хотите лично встретиться и сфотографироваться с любимым героем Pepee? Тогда приходите 16 марта в Аздраму с 12..00 до 14.00. Для справок: 0773549054. Фотосессия бесплатно и только по билетам.

На сцене Азербайджанского государственного академического национального драматического театра в преддверии праздника Новруз 17 марта будет представлено новое музыкальное интерактивное шоу "Pepee - Sevmek Zamani". Спектакль "Pepee" - самое популярное турецкое музыкальное детское представление с танцами и играми. Представление изобилует песнями и танцами национального характера, в которых дети становятся полноправными участниками сценического действа, проявляя свою ум и смекалку в интерактивных играх.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн https://iticket.az/events/pepee-sevmek-zamani.

Для бесплатной доставки (077) 600 00 60. Для справок и заказа билетов (050) 354 90 54.

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