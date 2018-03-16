Лара Крофт отправилась на поиски отца вместе с азербайджанцами (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенным в торговом центре Gənclik Mall, прошёл предпремьерный показ фильма в жанре приключенческого боевика "Томб Райдер: Лара Крофт", сообщает Trend Life.

В кинотеатре была уютная обстановка с музыкальным сопровождением. Для гостей, среди которых было немало медийных лиц, были представлены фуршет, различные напитки, конкурсы и розыгрыши призов. Показ фильма стартовал с 15 марта во всех кинотеатрах сети CinemaPlus.

В главных ролях фильма "Томб Райдер: Лара Крофт" сыграли Алисия Викандер, Уолтон Гоггинс и Ханна Джон-Каймен. Режиссер фильма Роар Утхауг.

Сюжет: Лара Крофт отправляется в экспедицию, чтобы найти своего пропавшего отца, завершить его археологическое исследование и раскрыть секреты загадочного острова, которые помогут девушке вернуть былую славу своему имени. Ей предстоит бороться за выживание против культа, живущего на острове, применяя всю свою сноровку, силу и оружие…

(Автор: Вугар Иманов)

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