В Баку отметят всемирный праздник День смеха

21 марта 2018 16:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - День смеха - всемирный праздник, отмечаемый 1 апреля во многих странах. Во время этого праздника принято разыгрывать друзей и знакомых, или просто подшучивать над ними. В этот день в Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) состоится открытие пятого сезона Азербайджанской Лиги КВН, сообщили Trend Life в пресс - службе Азербайджанского клуба веселых и находчивых.

В концертной программе примут участие 15 отечественных коллективов, каждый из которых по-своему индивидуален и настроен на победу.

«В Баку уже играет много хороших местных команд, мы наблюдаем рост популярности наших авторов и актеров в различных ТВ проектах и юмористических шоу. Однако, хотелось бы, чтобы больше отечественных команд продолжали играть за рубежом на площадках самого высокого уровня», - отметил креативный директор Азербайджанского клубa веселых и находчивых Иса Рагимов.

Вечер пройдет при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана.
Билеты можно пробрести во всех кассах города и на сайте İticket.az.

(Автор: Вугар Иманов)

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