Азербайджанский певец презентовал дуэт с Олегом Газмановым (ВИДЕО)

24 марта 2018 10:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Известный российский исполнитель азербайджанского происхождения Bahh Tee (Бахтияр Алиев) презентовал в социальной сети новую песню под названием "Пора домой" и клип на нее, сообщает Trend Life.

Композиция записана вместе с народным артистом России, популярным певцом, композитором и поэтом Олегом Газмановым. Дуэтная песня "Пора домой" - это третий сингл с подготавливаемого альбома Bahh Tee. Автор слов и музыки песни - Bahh Tee.

"Пора домой" - не оставляющий равнодушным диалог двух людей, мимолетно встретившихся на чужбине после долгой разлуки. Один из них - человек, уехавший на заработки в чужой город, второй - человек, оказавшийся в том же городе проездом.

"Это одна из важнейших песен в моей жизни, мы очень старались. Спасибо Гусейну Гасанову за участие в клипе и Олегу Газманову за прекрасный дуэт", - написал Bahh Tee на своей странице в Instagram.

(Автор: Джани Бабаева)

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